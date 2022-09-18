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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 1100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA

Hatay'da 1100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, evinin deposunda 1100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adresin deposunda arama yapan ekipler, 1100 litre kaçak akaryakıt buldu.

Ev sahibi B.A, gözaltına alındı.

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