En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da 5 bin 263 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki bir evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 263 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler B.M. ve İ.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.