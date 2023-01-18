Hatay'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iş yerinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine H.Y'nin Harran Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerindeki özel bir bölümde oluşturulan depoda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

H.Y. gözaltına alındı.

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