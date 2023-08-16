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        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:25
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        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        HATAY (AA) - CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Köksal, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Antakya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi.

        Daha sonra merkez Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Köksal, burada yaptığı konuşmada, dün geldikleri kentte depremzedeleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

        Sorunları yerinde tespit edip tüm Türkiye'ye Hataylının sesini duyurmak için geldiklerini belirten Köksal, şöyle devam etti:

        "Hatay'da depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala enkaz altında bir kentle karşılaştık. Enkaz büyük oranda kaldırılmamış, yıkılması gereken hasarlı binalar yıkılmamış, yıkılan binalar da usulüne uygun yıkılmıyor gözüküyor, işte ayrıştırma işlemi bulunduğu yerde yapılıyor, ayrı bir ayrıştırma alanı yok. Sulama işlemi yapılmadan yıkım yapılıyor. Toz ve asbest gibi zararlı maddeler havaya, suya, toprağa karışıyor. Bu da insan sağlığını, çevreyi ve doğayı tehdit ediyor. Bazı sağlık sorunları bu yüzden artmış durumda, Tabipler Odası'nın ifadesiyle. Bir yandan çadırlarda, konteynerlerde kalan vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılar, yardımların yetersizliği ki siz de 'şu anda yüzde 60'ımız çadırda kalıyoruz' diyorsunuz. Yani insanların burada en temel ihtiyaçları çözümlenmemiş. Barınma sorunu hala devam ediyor."

        Sağlık hizmetlerinde yetersizliklerin olduğunu savunan Köksal, "Su sorunu hala devam ediyor. İnternet sıkıntısı, kanalizasyon, hijyen malzemelerindeki eksiklik, gıdaya erişimdeki sıkıntılar, bunlar çözümlenmemiş. Bir ay sonra okullar açılacak, eğitim öğretimle ilgili sıkıntılar devam ediyor." dedi.

        Hatay'da yaşanan sıkıntıları, tüm mağduriyetleri duyurmak adına burada olduklarını kaydeden Köksal, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün de yarın da gelecekte de tıpkı dün olduğu gibi her türlü haklı mücadelenin yanında yer almaya devam edeceğiz. Nerede bir mağduriyet varsa, nerede bir haksızlık varsa biz orada olacağız." ifadesini kullandı.

        Köksal ve beraberindekiler daha sonra Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulunu ziyaret etti.

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