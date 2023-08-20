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        Hatay'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:21
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        Hatay'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 14 katlı 2 binanın kontrollü yıkımı, patlayıcı kullanılarak yapıldı.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'ndeki 14 katlı 2 binanın çevresinde, ekipler tarafından önlem alındı.

        Yıkım işlemi, dinamit kullanılarak kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

        Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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