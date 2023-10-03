Hatay'da kafesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kafede kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Giriş: 03.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:02
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kafede kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen Güzelçay Mahallesi'ndeki bir kafeye operasyon düzenledi.
Kafede, iskambil oynayan 3 kişiye 3 bin 450 lira para cezası uygulandı.
Kumar oynatan iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.