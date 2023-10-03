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        Hatay'da kafesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kafede kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:02
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        Hatay'da kafesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kafede kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen Güzelçay Mahallesi'ndeki bir kafeye operasyon düzenledi.

        Kafede, iskambil oynayan 3 kişiye 3 bin 450 lira para cezası uygulandı.

        Kumar oynatan iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

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