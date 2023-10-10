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        Hatay'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:19
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        Hatay'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken dorsesi alev alan 46 ACK 439 plakalı tırın sürücüsü, aracını sağa çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geri dönüşüm malzemesi yüklü dorsedeki yangını söndürdü.

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