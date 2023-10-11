Bakan Göktaş, Hatay'da Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreninde konuştu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün temelini atmakta olduğumuz çocuk evleri sitelerimizi, ülkemizdeki tüm kız çocuklarına armağan ediyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün temelini atmakta olduğumuz çocuk evleri sitelerimizi, ülkemizdeki tüm kız çocuklarına armağan ediyorum." dedi.

Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılacak TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Göktaş, çocuklar için mutlu, güvenli bir gelecek inşa etmek adına bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.

Bu yıl asrın felaketini yaşadıklarını anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Milletçe çok büyük bir imtihandan geçtik. Hakikaten 11 ilimizde 6 Şubat depreminden ciddi yaralar aldık. Afetin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki kardeşlerimizin devlet olarak yanındaydık. El birliğiyle yaraları sarmaya odaklandığımız bu süreçte biz de özellikle çocuklarımız için hassas çalışmalar yürüttük. Öncelikle deprem bölgesinde koruma altında bulunan 966 çocuğumuzu güvenli yerlere naklettik. Refakatsiz çocuklarımızın takibi ve ailelerine teslim etme çalışmalarına yönelik grupları oluşturduk. Deprem bölgesinde hem ailelerine teslim edilen hem de anne babası vefat ettiği için yakınları tarafından korunma altına alınan tüm çocuklarımızın takibine halen devam ediyoruz."

Çocuklar Güvende ekipleri ve Öksüz Yetim Hizmet birimleriyle bugüne kadar 4 bin 75 çocuğu ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, çocuklara ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmetleri sunduklarının altını çizdi.

Bugüne kadar temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaları artık sosyal kalkınma adımlarıyla güncellediklerini anlatan Göktaş, "Deprem bölgesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktivitelere katılmalarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

- "14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz"

Göktaş, çocuklara yönelik bakım hizmetlerinde ailelerin sağladığı huzur ve güven ortamına öncelik verdiklerini dile getirdi.

Bu sebeple 2002 yılından bugüne kadar aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk sayısının yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldiğini ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koruyucu aile hizmetlerimizin kapsamının genişlemesinde Saygıdeğer Hanımefendinin himayesinde sürdürdüğümüz ve gerçekleştirilen Gönül Elçileri Projesi'nin de çok önemli katkıları var. Proje çok yönlü programlarıyla koruyucu aile olma yolunda halkımızı bilgilendirdi ve teşvik etti. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle sizlere Sayın Hanımefendinin selamlarını iletmek istedim. Kendilerinin de dile getirdiği gibi çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bireyler, kendileriyle barışık, vatanlarını seven insanlar olarak hayata atılmaları, bizim en büyük hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda hizmet modellerimizi sürekli güncelliyoruz. Şu an çocuk evlerinde ve çocuk evleri sitelerinde toplam 14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün de çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyüp yetişebilecekleri, Hatay'da 80, Adıyaman'da ise 50 çocuğumuza bakım hizmeti sunacak 2 yeni çocuk evleri sitesinin temel atma töreni için bir araya geldik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesinde yıkılan binaların hızla yapım sözünü verdiğini hatırlatan Göktaş, yeni çalışmalarla bu sözü de yerine getirdiklerini aktardı.

Hatay ile Adıyaman'da da inşasına başlayacakları bu yapılar için güçlü işbirlikleriyle hareket ettiklerini kaydeden Göktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün temellerini attıkları çocuk evleri sitelerinde büyüyüp yetişen çocukların da Hatay'ın, Adıyaman'ın ve ülkenin yön veren çok özel işlerine imza atacaklarına inandığını vurgulayan Göktaş, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve kız çocukları yarının şefkatli yetişkinleri, geleceğin avukatları, mühendisleri ve doktorları. Bugün temelini atmakta olduğumuz çocuk evleri sitelerimizi, ülkemizdeki tüm kız çocuklarına armağan ediyorum." ifadesini kullandı.

- "80 yetimimizi burada barındırmış olacağız"

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ise emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Hükümetin, devletin bütün birimlerinin, bu projede büyük emek sarf ettiğinin altını çizen Bozdoğan, "Bu projenin, örnek bir proje olacağını umut ediyoruz. İnşallah daha güzel projeleri de ileriki yıllarda gerçekleştirmeye çalışırız." dedi.

Toplam 15 bin 500 çalışana sahip bir kuruluş olduklarını ve yaklaşık 20'ye yakın da şirketlerinin bulunduğunu belirten Bozdoğan, bütün arkadaşlarının bu projeyi desteklediğini anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Bozdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 80 yetimimizi burada barındırmış olacağız. 13-18 yaş grubu arasındaki kızlarımızı burada inşallah eğitmiş, bakmış olacağız. Bu vesileyle buraya teşrif ettiğiniz için devletimizin bütün yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bizlere güç verdiniz, ilham verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz."