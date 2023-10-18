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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:17
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Sait Karaali Caddesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

        Operasyonda, evde bulunan 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

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