Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:17
Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Sait Karaali Caddesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.
Operasyonda, evde bulunan 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.