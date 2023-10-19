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        Hatay'da kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:27
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        Hatay'da kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde, şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, N.Ş'nin (68) 15 Ekim günü kaybolmasına ilişkin çalışmalar kapsamında kadının yeğeni Ç.Ü. ve onun eşi H.Ü. gözaltına alındı.

        Zanlılardan H.Ü, N.Ş'yi başına briketle vurarak öldürdüğünü, ardından da cesedi çuvala sararak Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını itiraf etti.

        Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede N.Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Ç.Ü. ve H.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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