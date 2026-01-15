İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Ö.S. sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.