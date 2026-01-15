Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:01
        İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen Ö.S. sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

