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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümete sesleniyorum; bir an önce depremden etkilenen her bir ilimiz için ayrıca kendi çapında her bir ilçemiz için bir koordinasyon yapısı mutlaka kurun, işte Meclis açık, bu koordinasyon yapısına biraz güç verin, sorunların yerelde, yerel tarafından çözülmesiyle ilgili kapıları açın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:09
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümete sesleniyorum; bir an önce depremden etkilenen her bir ilimiz için ayrıca kendi çapında her bir ilçemiz için bir koordinasyon yapısı mutlaka kurun, işte Meclis açık, bu koordinasyon yapısına biraz güç verin, sorunların yerelde, yerel tarafından çözülmesiyle ilgili kapıları açın." dedi.

        Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

        Hatay'ın mazisinin, tarihin çok derinliklerinden geldiğini ve aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün de kentte çok güçlü olduğunu anlatan Babacan, şöyle konuştu:

        "8-9 aylık bir süre geçmesine rağmen Hatay'daki tablonun hala oldukça zor olduğunu, yaşam şartlarının çok güç olduğunu bizzat yerinde görme imkanını bulmuş olduk. En büyük sorun, belirsizlik. Yani imar planı çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi şartlarda kim haklara sahip, yargı süreçleri dikkate alınıyor mu? Yarın biliyorsunuz TBMM'de, komisyonda ele alınmaya başlanacak bir yasa teklifi var. Bu belirsizliğin bir kısmını da gidermeye dönük bir çalışma diye biz bunu anlıyoruz ama bir yandan da bazı belirsizlikler belki giderilirken yeni belirsizliklerin kapısını açma ihtimalini de görüyoruz. Bu kadar uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hala plan, program konusunda eksikliklerin olması üzücü."

        Babacan, depremin 3. gününde Hatay'a geldiklerini, merkezi hükümet ile yerel yönetimin el ele vermesi gerektiğini anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Mutlaka meslek örgütleri ve yerel kapasite devreye girmeli ve her şeyle ilgili bir koordinasyon yapısı kurulmalı ama bu koordinasyon yapısı kurulurken de 'A partisi, B partisi, bendensin, değilsin, ötekisin' demeden, gerçekten bu şehir için beraber bir çalışma yapısının kurulmasını önermiştik. Fakat bu olmadı. Bunun olmamasının da kötü sonuçlarını, sıkıntılarını gerçekten hala yaşıyoruz, yaşamaktayız. Hükümete sesleniyorum; bir an önce depremden etkilenen her bir ilimiz için ayrıca kendi çapında her bir ilçemiz için bir koordinasyon yapısı mutlaka kurun, işte Meclis açık, bu koordinasyon yapısına biraz güç verin, sorunların yerelde, yerel tarafından çözülmesiyle ilgili kapıları açın."

        Ali Babacan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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