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        Hatay'da hastane duvarı, çocuklar için çizgi karakterlerin resimleriyle süslendi

        HALİS KALKAN - Hatay'da gönüllüler, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:21
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        Hatay'da hastane duvarı, çocuklar için çizgi karakterlerin resimleriyle süslendi
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        HALİS KALKAN - Hatay'da gönüllüler, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donattı.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede, çocukların yüzünü güldürme hedefiyle çalışma başlattı.

        Resim öğretmeni Harzemhan Sonsuz'un da yer aldığı 10 gönüllü, Dörtyol Devlet Hastanesinin Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi görenler ile muayeneye gelen minikler için poliklinik duvarlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptı.

        Çizim ve boyama işleminin 4 günde tamamlandığı çalışma, hem ailelerden hem de hastane yönetiminden tebrik aldı.

        - "Çocukların hayal gücünün gelişmesine katkı sağlayacak"

        Başhekim Müjde Ocak, AA muhabirine, servisteki çocukların duvar resimlerini görünce mutlu olduğunu söyledi.

        Resim çizen gönüllülerden İrem Özkan da sağlık sorunu yaşayan çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Resimler, çocuklarının hayal gücünün gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

        Hasta yakını Halil İbrahim Başak, çocuğunun servisteki tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Gönüllü arkadaşlarımızın duvarları çocuklarımız için boyadığını gördüm. Görsel şölen sunmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Tedavi görenlerden 9 yaşındaki Seval Nur Emik de rengarenk resimleri beğendiğini anlattı.

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