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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:42
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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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        Galeri
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