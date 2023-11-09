Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun yolunun Serinyol Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücülere uyarıda bulunuldu.

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