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        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:20
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        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun yolunun Serinyol Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu.

        Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

        Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücülere uyarıda bulunuldu.

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