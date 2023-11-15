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        Samandağ'da Nilüfer ATÖF Anaokulu açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte yaptırılan Nilüfer ATÖF Anaokulu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:01
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        Samandağ'da Nilüfer ATÖF Anaokulu açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte yaptırılan Nilüfer ATÖF Anaokulu hizmete girdi.

        Samandağ Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Almanya Türk Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu (ATÖF) işbirliğinde, Nilüfer Konteyner Kenti'nde 4 derslikli anaokulu yaptırıldı.

        Açılış töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, anaokulunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

        Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren ilçe halkının yanında olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, anaokulunu gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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