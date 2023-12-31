Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası sürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören 80 bin 323 binanın bulunduğu Hatay'ın 33 farklı noktasında kalıcı konutlar inşa ediliyor.

        Bu kapsamda, TOKİ tarafından Kumlu ilçesinde 303, Arsuz'da ise 1186 deprem konutu yapılıyor.

        Her iki ilçede 1489 dairenin anahtarı, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahiplerine teslim edilecek.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentte barınma konusundaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

        Hatay'da TOKİ tarafından yapılan 32 bin 314 konutun bulunduğunu belirten Masatlı, Kumlu ve Arsuz'daki konutlara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallemizde 303 konut inşaatı devam ediyor. Bu alanımızdaki fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 54'tür. İnşallah burada şubat itibarıyla konutlarımız tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. O gün hep beraber anahtar teslim törenindeki mutluluğu birlikte yaşayacağız. Arsuz ilçemizde ise inşaatına başlanan konut sayımız 1186'dır. Bu konutlarımız 5. bölge olarak adlandırılan mevkide iki etap şeklinde yükseliyor. Bu konutlarımızı da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmeyi öngörüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da yatsı namazında şehitler için dua edildi
        Hatay'da yatsı namazında şehitler için dua edildi
        Hatay'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
        Hatay'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
        Hatay'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan ev aileye teslim edildi
        Hatay'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan ev aileye teslim edildi
        Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        İskenderun'da 588 bina, yıkım için mahkeme kararı bekliyor
        İskenderun'da 588 bina, yıkım için mahkeme kararı bekliyor
        Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
        Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi