İskenderun'da konteynere sıkışan köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin altına sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteyner kentte köpek yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, konteyneri krikoyla kaldırıp köpeği çıkardı.

Yara almadığı görülen köpek, sahibine teslim edildi.

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