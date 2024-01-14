İskenderun'da sabah namazında şehitler için dua edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

Vatandaşlar, sabah namazı için Mehmet Kaptanpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

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