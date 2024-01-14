Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da sabah namazında şehitler için dua edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da sabah namazında şehitler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Vatandaşlar, sabah namazı için Mehmet Kaptanpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

        Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3
        En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3

        Benzer Haberler

        Hatay'da hasarlı kafede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da hasarlı kafede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da istinat duvarı çöken 5 katlı bina tahliye edildi
        Hatay'da istinat duvarı çöken 5 katlı bina tahliye edildi
        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Hatay'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Hatay'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı
        Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı