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        Hatay'da biletsiz yolcu taşıyan otobüs firmasına para cezası verildi

        Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:18
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        Hatay'da biletsiz yolcu taşıyan otobüs firmasına para cezası verildi
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        Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı.

        Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı.

        Denetimde, Hatay-İstanbul seferini yapan bir otobüs Halil Bey Mahallesi'nde durduruldu.

        Ekipler, otobüste yaptıkları denetimde, Suriye uyruklu bir kişinin otobüste sahta yol izin belgesi ile biletsiz olarak bulunduğunu tespit etti.

        Otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza kesildi, şoför ve muavinin de arasında olduğu 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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