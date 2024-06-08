Hatay'da biletsiz yolcu taşıyan otobüs firmasına para cezası verildi
Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı.
Hatay'da, biletsiz yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza uygulandı.
Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı.
Denetimde, Hatay-İstanbul seferini yapan bir otobüs Halil Bey Mahallesi'nde durduruldu.
Ekipler, otobüste yaptıkları denetimde, Suriye uyruklu bir kişinin otobüste sahta yol izin belgesi ile biletsiz olarak bulunduğunu tespit etti.
Otobüs firmasına 5 bin 679 lira ceza kesildi, şoför ve muavinin de arasında olduğu 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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