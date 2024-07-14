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        Hatay'da denizde Türk bayrağı açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında denizde Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:23
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        Hatay'da denizde Türk bayrağı açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında denizde Türk bayrağı açıldı.

        İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) düzenlenen etkinlikte, limandan denize açılan "R/V İSTE 1" adlı gemiye, Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

        Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin yer aldığı gemide Türk bayrağı açıldı.

        Depci, Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı birlikteliğin unutulmaması gerektiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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