Hatay'da konut sayısı artan kentsel dönüşüm projesinde hedef eylülde teslim

MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlanan 4 bin 495 konut ve 488 dükkanlık Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk anahtarların eylülde teslimi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yaptırılan deprem konutlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de uygulanıyor.

Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Emek-Aksaray mahallelerinde başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Yer teslimi 20 Ekim 2023'te yapılan ve ilk olarak 2 bin 500 konut ve 277 dükkan olarak planlanan proje revize edildi. Projede yer alacak konut sayısı 4 bin 495'e, dükkan sayısı da 488'e çıkarıldı.

Depremlerin yıkıma yol açtığı mahallelerin çehresinin değiştirilmesinin hedeflendiği yatırımın inşaatında yüzde 65 ilerleme sağlandı.

- Örnek daireler hazır

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentte ciddi hasarlar bıraktığını, devletin her alanda afetin yaralarını hızla sardığını söyledi.