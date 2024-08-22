Hatay'da yelkenliye eşlik eden yunuslar kamerada

Yunusları izlemekten zevk aldığını belirten Kaya, "Teknemi hobi amaçlı kullanıyorum, adı da 'Ehlikeyf'. Buradan Mersin'e doğru giderken Konacık ile Karataş açıkları arasında yunuslara denk geldim. Yaklaşık 16 civarında yunus sayabildik. Körfezde ilk defa yunuslara denk geliyorum. İzlemesi inanılmaz keyifli, çıkardığı sesleri duymak, zıplamalarını görmek inanılmaz zevkliydi." ifadelerini kullandı.

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