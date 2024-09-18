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        Hatay'da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının engelli hizmet merkezi açıldı

        Hatay'da, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Neşe Özgür-Mustafa Sabuncuoğlu Engelli Hizmet Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:33
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        Hatay'da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının engelli hizmet merkezi açıldı
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        Hatay'da, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Neşe Özgür-Mustafa Sabuncuoğlu Engelli Hizmet Merkezi törenle açıldı.

        Büyükdalyan Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapılan merkezin açılışına, Vali Mustafa Masatlı katıldı.

        Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, kentte 51 bine yakın kişinin yaralandığını, ampute edilen ve fizik tedaviye ihtiyaç duyanların olduğunu kaydetti.

        Şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde köklü vakıf ve derneklerin de desteklerinin büyük olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Biz devlet olarak buradaki bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacağız, karşılamakla mükellefiz. Bunun dışında bu coğrafyada yaşayan insanımızın, kendine has yardımseverliğini, destek ve dayanışmasını da ilk günden beri hissettik ve hissetmeye de devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız marifetiyle tabii ki engelli insanlarımıza ulaşıyoruz. Bunun dışında geçici konaklama merkezlerimizde özellikle engelliler başta olmak üzere, imkanlarımız ölçüsünde her türlü hizmeti veriyoruz."

        Masatlı, açılışı yapılan merkezin hayırlı olması diledi.

        Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanı İsmail Kemal Gürleyik de deprem bölgesinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Ampute edilen ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan kişilere merkez sayesinde kapılarını açtıklarını belirten Gürleyik, "Merkezimizde ayda 150 çocuğa hizmet veriyoruz. 7 arkadaşımız kadrolu olarak burada çocuklarımıza hizmet veriyor. Burası aslında gönül dostlarının, hayırseverlerin işbirliğiyle ayakta duran bir yer. Biz sloganımız olan 'Geri dönmüyoruz' ile buradayız." ifadelerini kullandı.

        Gürleyik, merkezde tam donanımlı hizmetle depremzedelerin yanında olduklarını kaydetti.

        Açılışa, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, kurum müdürleri ve merkezde hizmet alanlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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