Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Operasyonda şüpheli C.H. ve H.G. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir iş yerinden çalındığı belirlenen elektrik tesisat malzemeleri ele geçirildi.

        Malzemeler, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Hatay'da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının engelli hizmet merkezi açıldı
        Hatay'da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının engelli hizmet merkezi açıldı
        Tosyalı, İskenderun Spor'a forma göğüs sponsoru oldu
        Tosyalı, İskenderun Spor'a forma göğüs sponsoru oldu
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı
        Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı
        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu