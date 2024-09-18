Hatay'da çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda şüpheli C.H. ve H.G. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir iş yerinden çalındığı belirlenen elektrik tesisat malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, sahibine teslim edildi.
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