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        Hataylı ciğer kebabı ustaları "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenlenmesini istiyor

        Hatay'da ciğer kebabı ustaları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılamayan "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenlenmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:41
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        Hataylı ciğer kebabı ustaları "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenlenmesini istiyor
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        Hatay'da ciğer kebabı ustaları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılamayan "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenlenmesini istiyor.

        Kırıkhan Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ali Çaydan, AA muhabirine, depremden etkilenen ilçelerinde şu anda 20 ciğer kebabı ustasının hizmet verdiğini söyledi.

        Geçmiş yıllarda ilçede ciğer festivalinin düzenlendiğini hatırlatan Çaydan, etkinliğin kentin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

        Kovid-19 ve çeşitli nedenlerle festivalin sadece iki kez yapılabildiğini anlatan Çaydan, "İkinci festivalimizi yapabildik, ardından da deprem yaşandı, festivallerimizin devamını getiremedik, öyle de kaldı. İleride ne görürüz bilmeyiz ama her sene festivallerimizi yapmak isteriz." dedi.

        Ciğer kebabı ustası Sabrican Sürer de depremlerin ardından yeniden ocaklarının başına geçtiklerini dile getirdi.

        İlçenin lezzetini daha çok tanıtmak istediklerini vurgulayan Sürer, bunun için daha önce "Kırıkhan'a gel ciğerimi ye" sloganıyla düzenlenen festivalin yeniden yapılmasını beklediklerini söyledi.

        Ali Parlak da depremden sonra iş yerinin yerine yenisini açtığını belirterek, "Ciğerimiz bizim geleneksel bir yemeğimizdir. İlçemizin bu meşhur lezzetini tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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