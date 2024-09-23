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        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:54
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        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enver D. Kilis Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Duruşmada, olayda yaralanan Sinem D. ile avukatı ve tanıklar da hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Enver D, eşini öldürmeye kastının olmadığını ileri sürdü.

        Eşinin kendisini adattığından şüphelendiğini belirten Enver Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

        "Eşimle son bir aydır sorunlarımız oldu. Bu sebepten evi ve arabayı, kendi ve çocukları için nafaka istedi. O şekilde tartışma oldu. İsteklerini yapmayacağımı söyledim. Bana vurdu ve 'sen nasıl adamsın, benim seni aldattığımı biliyorsun' dedi. Sonra torpidodaki bıçağı vurdum bacağına, eli ve ayakları kesildi. 10 yıldır evliyiz, kendisini bir gün darp etmedim, öldürmeye kastım olmadı. İstesem tek hamleyle öldürebilirdim, adıma 2 ruhsatlı silahım var. İstesem en savunmasız olduğu halde silahla yaşamına son vermez miydim? Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

        Olayın tanıklarından jandarma astsubay F.C.D. ise yol ortasında aracı fark ettiklerini ve trafik kazası düşüncesiyle müdahale etmek için ekip aracından mesai arkadaşı K.S. ile indiklerini söyledi.

        Araca yaklaştıklarında yolcu koltuğundaki kişinin, şoför mahalindeki kadının üzerinde olduğunu dile getiren tanık F.C.D, "Trafik kazası zannedip durduk, inip baktığımızda adamın bıçakladığını gördük. Uyarmamıza rağmen kadını bıçaklamaya devam etti, en son şahsın ayağına sıktık." dedi.

        Müdahalede bulunan jandarma astsubay K.S. de şoför mahalinden eşini bıçaklayan Enver D'ye müdahale ederken kendisine "Bırakın komutanım bu beni aldatıyor, elimde mesajları var." dediğini anlattı.

        Sinem D. ise eşi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandığını belirterek, eşinin tüm suçlamalarını reddetti.

        Eşinin kendisini sürekli kıskandığını ve bıçaklamadan 2 dakika önce el ele tutuştuklarını anlatan Sinem D, şunları anlattı:

        "Kızımızı resim kursuna bırakmak için 4 yaşındaki oğlumla evden çıkmıştık. Evden erken çıktığımız için mesire alanına gittik. Sonra eşim kızımızı kursa bırakmak için gitti. Ben de arabayı çalıştırıp eşimin olduğu yere yaklaştırdım. Daha sonra sağ eli arkada olan eşim arabaya biner binmez beni bıçaklamaya başladı. Ben sonradan bıçağı gördüm 4 yaşındaki oğlum arabanın içindeydi. Ben 'yapma çocuklarımızı düşün' dedim, durmadı saldırmaya devam etti. Olaydan 2 dakika önce elimden tutuyordu. Bıçağı karnıma sapladı, kendimi korumak için ayaklarımı kaldırdım. Araba otomatik vites olduğu için frenden ayağının kalkmasıyla yola hareket etti ve araba yola çıktı. Eşimin kapısı açıldı ve sonra silah sesi duydum. Vücudumun her yerinden büyük ağrılar hissediyordum. Eşim çok kıskanç bir insandı, 'sen gençsin, güzelsin, benim saçlarım beyazlıyor' diyor, beni yanına yakıştırmıyordu."

        Mahkeme heyeti, Enver D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

        Duruşma sonrası Sinem D, eşinin cezalandırılmasını talep etti.

        Kadın cinayetlerine dikkati çeken Sinem D, "Bu dava sadece benim davam değil, öldürülen tüm kadınların davası. Ben öldürülen kadınların sesi olmak istiyorum. Onlar öldürüldükleri için seslerini duyuramadı, kendilerinin savunma hakları ellerinden alındı. Kadın oldukları için iftiralara maruz kaldılar, şu an ben de bu iftiralara maruz kalıyorum." dedi.

        Kırıkhan ilçesinde 30 Mayıs'ta eşi Sinem D'yi bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Enver D. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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        Galeri
        Galeri

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