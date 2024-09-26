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        Hatay'da depremde 9 kişinin öldüğü bina sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği Taşçıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan statik proje müellifi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:01
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        Hatay'da depremde 9 kişinin öldüğü bina sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği Taşçıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan statik proje müellifi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

        General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        9 kişinin hayatını kaybettiği binanın tutuklanan statik proje müellifi ve fenni mesulü Cemil G'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        - Duvarlar kaldırılıp yeni daireler oluşturulmuş

        İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesince hazırlanmış bilirkişi raporunda, yapımına 1959'da başlanan tek katlı yapıya, 1963, 1976 ve 1995'te alınan ruhsatlarla 3 kat ilave edildiği belirtildi.

        Binanın zemin ve ilk 2 katında tadilat yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

        "Bu tadilatlarla yapılarda taşıyıcılık açısından önem arz eden duvarlar kaldırılarak yeni daireler ve alanlar oluşturulmuştur. Sonradan yapılan bina tadilatları, ilave kat ve benzeri yapım kusurlarının görmezden gelinmesi gibi yapım hatalarının deprem sırasında yol açtığı yapısal zafiyetler nedeniyle de çöktüğünü göstermektedir. Statik sistemi baştan sona bozuk olan yapının tüm bu değerlendirmelerin sonucunda depreme dayanmasını beklemek oldukça gerçek dışıdır."

        - Betonunun elle ufalanır durumda olduğu belirlendi

        Raporda, apartmanda projeye uygun imalat yapılmadığı, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğu kaydedildi.

        Zemin etüt raporunun bulunmadığı tespit edilen binadaki eksiklikler bilirkişi raporunda, "Yerinde yapılan incelemede, betonun elle ufalanır durumda olduğu, görülebilir kolon ve kirişlerde yapılan incelemelerde malzemede ayrışmaların olduğu, görünüm olarak deniz kumu ve taş tozuyla yapılmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.

        - Sanık "asli kusurlu" bulundu

        İddianamede, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almaktan, uygulamaktan ve uygulatmaktan sorumlu olduğu belirtilen Cemil G'nin, inşaat alanındaki iş organizasyonu ile imalat sürecini sağlayamadığı gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

        Sanık ise ifadesinde Taşçıoğlu Apartmanı'nın yapımında görev alıp almadığını hatırlamadığını iddia etti.

        Müştekiler de binanın ilk depremde kısa sürede yıkıldığını, çevresindeki binaların ise ayakta kaldığını belirtti.

        İddianamede, ilgili belediyenin yapı kontrol birimi sorumluları ve diğer görevliler hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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