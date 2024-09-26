Hatay'da depremde 9 kişinin öldüğü bina sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış

LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği Taşçıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan statik proje müellifi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

9 kişinin hayatını kaybettiği binanın tutuklanan statik proje müellifi ve fenni mesulü Cemil G'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - Duvarlar kaldırılıp yeni daireler oluşturulmuş İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesince hazırlanmış bilirkişi raporunda, yapımına 1959'da başlanan tek katlı yapıya, 1963, 1976 ve 1995'te alınan ruhsatlarla 3 kat ilave edildiği belirtildi.

Binanın zemin ve ilk 2 katında tadilat yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi: "Bu tadilatlarla yapılarda taşıyıcılık açısından önem arz eden duvarlar kaldırılarak yeni daireler ve alanlar oluşturulmuştur. Sonradan yapılan bina tadilatları, ilave kat ve benzeri yapım kusurlarının görmezden gelinmesi gibi yapım hatalarının deprem sırasında yol açtığı yapısal zafiyetler nedeniyle de çöktüğünü göstermektedir. Statik sistemi baştan sona bozuk olan yapının tüm bu değerlendirmelerin sonucunda depreme dayanmasını beklemek oldukça gerçek dışıdır."

- Betonunun elle ufalanır durumda olduğu belirlendi Raporda, apartmanda projeye uygun imalat yapılmadığı, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğu kaydedildi. Zemin etüt raporunun bulunmadığı tespit edilen binadaki eksiklikler bilirkişi raporunda, "Yerinde yapılan incelemede, betonun elle ufalanır durumda olduğu, görülebilir kolon ve kirişlerde yapılan incelemelerde malzemede ayrışmaların olduğu, görünüm olarak deniz kumu ve taş tozuyla yapılmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi. - Sanık "asli kusurlu" bulundu