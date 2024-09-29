Samandağ'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı

​​​​​​​Günal, desteklerinden dolayı Canan Göztepe'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.​​​​​​​

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) destekleriyle yapılan yoğun bakım ünitesinin açılışına İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, ilçe parti temsilcileri, hastane yönetimi ve dernek üyeleri katıldı.

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