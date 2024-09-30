Hatay'da denizde mahsur kalan balıkçı kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde botunun su alması sonucu denizde mahsur kalan balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde botunun su alması sonucu denizde mahsur kalan balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, amatör balıkçı M.A.H. (62), Madenli Yat Limanı mevkisinde balık tutmaya çalıştığı sırada botu su almaya başladı.
M.A.H, durumu Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde mahsur kalan M.A.H'yı botuyla kurtardı.
M.A.H, Madenli Yat Limanı'nda hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.