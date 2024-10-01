Hatay'da yerinden çıkan rögar kapağı iş yerine ve motosiklete zarar verdi

Antakya'da kamyon geçtiği sırada yerinden çıkan rögar kapağı bir iş yeri ve motosiklete zarar verdi.

Narlıca-Reyhanlı yolundaki rögar kapağı, kamyonun geçişi sırasında yerinden çıktı. Kapak, yol kenarındaki konteyner iş yerine ardından da motosiklete çarptı.

Olay sonrası konteynerde ve motosiklette hasar oluştu.

Motosikletiyle kamyonla aynı güzergahta ilerlediğini anlatan Ahmet Doğru, son anda frene bastığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Doğru, şunları kaydetti: