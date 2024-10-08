Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, yola çimento harcı döken şoföre uyarıda bulundu

Bir programa giderken geçtiği 75. Yıl Bulvarında, beton mikserinden çimento harcı döküldüğünü fark eden Öntürk, aracı durdurdu.

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