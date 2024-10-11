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        Hatay'da firari 3 hükümlü yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:01
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        Hatay'da firari 3 hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan G.B, H.Ç. ve B.A. yakalandı.

        Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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