        Hatay Haberleri

        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:50
        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı
        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.

        Etkinlikte anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendileri için özel hazırlanan hediyeleri Noel Baba kostümlü kişiden aldı.

        İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, "Bizler bugün çocuklarımızı mutlu etmek, birlik olmak ve Noel duygusunun kaybolmaması için kilisemizin çatısı altında çocuklarımızı toplayıp hediye dağıtarak bu anlamlı günü hep birlikte kutluyoruz." dedi.

