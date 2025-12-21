Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı

İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, "Bizler bugün çocuklarımızı mutlu etmek, birlik olmak ve Noel duygusunun kaybolmaması için kilisemizin çatısı altında çocuklarımızı toplayıp hediye dağıtarak bu anlamlı günü hep birlikte kutluyoruz." dedi.

Etkinlikte anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendileri için özel hazırlanan hediyeleri Noel Baba kostümlü kişiden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.