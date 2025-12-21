Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde A.T. yönetimindeki otomobilin motor bölümü alev aldı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.