Depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı yolu tek yönden gidiş geliş trafiğine açıldı

Depremlerde hasar alan havalimanı yolunun dün itibarıyla tek yönden gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını kaydeden Masatlı, "Havalimanımızın yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Hataylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını anımsattı.

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