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        Depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı yolu tek yönden gidiş geliş trafiğine açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı yolu, onarım çalışmalarının ardından tek yönden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:44
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        Depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı yolu tek yönden gidiş geliş trafiğine açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı yolu, onarım çalışmalarının ardından tek yönden trafiğe açıldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını anımsattı.

        Depremlerde hasar alan havalimanı yolunun dün itibarıyla tek yönden gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını kaydeden Masatlı, "Havalimanımızın yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Hataylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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