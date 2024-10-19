Hatay'da 76 yaşındaki Selim usta 60 yıldır aynı dükkanda ayakkabı tamir ediyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Selim Orduluoğlu, 60 yıl önce açtığı iş yerinde ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor.

Orduluoğlu, çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle bir ayakkabı tamircisinin yanında mesleğin inceliklerini öğrendi.

Her geçen gün kendini geliştiren Orduluoğlu, 60 yıl önce Yenişehir Mahallesi'nde kendi iş yerini açarak tezgahın başına geçti.

Orduluoğlu, yaptığı iş sayesinde 7 çocuğunu okutarak yuva kurmasını da sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Sarılar Mahallesi'ndeki evi hasar alarak yıkılan Orduluoğlu, eşiyle konteynere yerleşti.

Depremlere ve ilerleyen yaşına rağmen Orduluoğlu, halen 9 metrekarelik iş yerinde ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor. Selim Orduluoğlu, AA muhabirine, çocuklarının ısrarlarına rağmen mesleğinden kopamadığını anlattı. Mesleği sayesinde bugüne kadar evinin geçimini ve çocuklarının eğitimini tamamlamasını sağladığını belirten Orduluoğlu, şöyle konuştu: "Bu meslek sayesinde büyüttüğüm 7 çocuğumu da evlendirdim. Eşimle beraber tek başımıza konteynerde yaşıyoruz. İşime devam ediyorum, kimseye de ihtiyacımız yok. Bu yaşıma kadar çalıştım, bu yaştan sonra oturursam aniden çökerim. Çalışan demir pas tutmaz. Ben de gücümün yettiğince çalışacağım."

Orduluoğlu, ilçede mesleğin son temsilcilerinden olduğunu dile getirdi. Bu mesleği isteyen herkese öğretmeye hazır olduğunu vurgulayan Orduluoğlu, "Herkese diyorum; 'çocuklarınızı yanıma çalışmaya gönderin'. Kim gelirse yemesini, içmesini, giymesini, harçlığını, haftalığını ve daha ne isterse karşılayacağım, yeter ki bu mesleği öğrensin, ben de kendisine dükkanı bırakıp çıkacağım." diye konuştu. - Alınmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine veriyor Orduluoğlu, 60 yıldır yaptığı tamircilikte çok sayıda müşterinin bıraktığı ayakkabıları bazen geri almadığını belirtti.