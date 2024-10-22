Hatay'da ağıldan koyun hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağıldaki 22 koyunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özerli Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiricisi Yusuf Çınar (35), ağılındaki 22 koyunun çalındığını fark etti.

Çınar'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde küçükbaşları çaldıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çınar, AA muhabirine, otomobilini satıp aldığı 23 koyunla hayvancılık yaptığını söyledi.

Zanlıların, bir koyunu hasta olduğu için almadığını belirten Çınar, "Hayvanların piyasa değeri 250 bin lira. Mağdur durumdayım. Tüm geçim kaynağımı bir gecede alıp götürdüler." dedi.

Kamera kaydında şüphelilerin küçükbaşları yayan şekilde götürmesi yer aldı.