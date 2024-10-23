GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 10 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı ile 250 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Küllü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

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