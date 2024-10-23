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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:25
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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Küllü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

        Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

        Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 10 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı ile 250 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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