Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

"Ben adalete inanan insanım, bu sektörde 'kalite' dendiği zaman ilk 3'e gireriz. Bu yapının inşaatında Hatay'a ilk kez kule vinç geldi, bizden başka getirten de olmadı. Yapımız depremin aşırı ivmesinden yıkılmıştır. Meslek hayatımda her zaman dürüst, idealist ve kaliteli malzeme kullanımımla bilinirim. Şu anda kötü malzeme kullanmak ve insanların ölümünden sorumlu biri olarak yargılanıyorum, bu bana çok ağır geliyor."

Tutuklu kontrol elemanı Önder Artun da sağlık sorunlarının olduğunu ve cezaevinde çok zorluk çektiğini beyan ederek tahliyesini istedi.