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        İskenderun'daki spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:49
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        İskenderun'daki spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda 10 branşta gerçekleştirilen organizasyona İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinden yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

        Müsabakaların sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sporcular, antrenörler ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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