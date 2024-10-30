Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti

ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde İskenderun'da yaşayan anne, baba ve 4 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Kevser İleri, o gece amcasında kaldığı için depremden yara almadan kurtuldu.

Amcasının evinin de hasar görmesiyle dedesinin evine yerleşen Kevser, burada amcası Yunus (34), yengesi Nurhayat (26) ve kuzeni Ebrar (5) ile yaşamaya başladı.

Kevser İleri, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya'da düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde ailesi adına olan evin anahtarını aldı.

Evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı için ayrı bir sevinç yaşadığını belirten Kevser, törende Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da kendisine dizüstü bilgisayar hediye ettiğini söyledi.

Amcası ve onun ailesiyle yerleştiği yeni evlerinde çok mutlu olduğunu dile getiren Kevser, şöyle konuştu:

"Böyle güzel bir ev olacağını beklemiyordum. Burada kendime ait bir odam var, her şeyi yapabiliyorum. Ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyorum, çok mutluyum. Deprem gibi zor zamanlarda insanlara yardım etmek için ileride doktor olmak istiyorum."