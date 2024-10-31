Hatay'da 4 kedinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Esnaf Sevsem Cemail, uzun zamandır mama vererek besledikleri ve geceleri boş bir iş yerine aldıkları kedilerin ölümü nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısının gece saatlerinde bir kişi tarafından açılarak içeriye köpeklerin alındığını tespit etti.

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