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        Hatay'da 4 kedinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Defne ilçesinde 3'ü yavru 4 kedinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:38
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        Hatay'da 4 kedinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde 3'ü yavru 4 kedinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Armutlu Mahallesi'ndeki Atatürk Alışveriş Merkezi esnafı, soğuktan korunmaları için bıraktıkları prefabrik boş iş yerindeki 4 kedinin saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü gördü.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısının gece saatlerinde bir kişi tarafından açılarak içeriye köpeklerin alındığını tespit etti.

        Esnafın şikayeti üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Esnaf Sevsem Cemail, uzun zamandır mama vererek besledikleri ve geceleri boş bir iş yerine aldıkları kedilerin ölümü nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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