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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:33
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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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