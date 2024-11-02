Hatay'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 31 ASB 505 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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