Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut olacak

Ailesinin onay vermesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Bayır'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı.

Kuzuculu Mahallesi'nde 24 Ekim'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Emre Bayır, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti.

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