Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özerli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda fiziki takipli sokak çalışmaları sonucunda durdurulan U.U.Y'nin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalarda polis, M.A.T'nin evine düzenlediği operasyonda da 77 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap buldu.
M.A.T. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.