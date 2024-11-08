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        Hatay'da aranan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:33
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        Hatay'da aranan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleşen iki olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonlarda Ş.O, Z.O, A.Ş, Ö.Ş, Ç.O. ve E.Ş'yi yakaladı.

        Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak, 142 fişek, 34 kartuş ve 84 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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