Hatay'da aranan 6 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleşen iki olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonlarda Ş.O, Z.O, A.Ş, Ö.Ş, Ç.O. ve E.Ş'yi yakaladı.
Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak, 142 fişek, 34 kartuş ve 84 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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