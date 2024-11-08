Hatay'da aranan 6 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonlarda Ş.O, Z.O, A.Ş, Ö.Ş, Ç.O. ve E.Ş'yi yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleşen iki olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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