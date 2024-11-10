Hatay'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Dikmece Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin bulunmadığı konteynerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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