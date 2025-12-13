Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde oluşturulan atölyede, "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:49
        Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde oluşturulan atölyede, "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'ndeki etkinlikte, geleneksel dokuma kültürünün yeniden keşfedilmesinin hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Başkanı Esra Üzel de dokuma, el sanatları ve dikiş atölyelerinde depremzede kadınlara yönelik eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.

        Etkinliğe, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İskenderun Halk Eğitim Müdürü Mehmet Akça, kursiyerler ve usta öğreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

